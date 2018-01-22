Смерти нет: россиянам запретят гибнуть в ДТП

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил стратегию безопасности дорожного движения в России до 2024 года. Документ опубликован на сайте правительства. Как заявил Медведев, ситуация на дорогах в стране остается сложной из-за увеличения в стране транспортных средств. Как ранее уже сообщала «Газета.Ru», новую программу по снижению аварийности в России подготовили, а затем и доработали с учетом критики в МВД по поручению президента.

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До появления этой стратегии, главным документом, в котором фиксировались основные плановые показатели по снижению смертности на дорогах, а также способы достижения таких результатов считалась Федеральная целевая программа (ФЦП) ГИБДД России.

Она была принята в 2013 году и рассчитана до 2020 года. Изначально на нее планировалось потратить 99 млрд рублей, однако когда программу приняли, ее бюджет урезали практически в три раза – до 34,4 млрд руб.

Согласно ее ключевому показателю, смертность на дорогах страны к концу срока действия программы должна снизиться до 20 тысяч человек в год. Фактически на эту цифру вышли еще в 2016 году: тогда в России произошло 173 694 ДТП, в которых погибли 20 308 человек. В 2017 году, по данным МВД, в России произошло более 168 тыс. ДТП, в которых погибли почти 19 тыс. человек (это на 6,5% меньше, чем в 2016 году).

Реализация новой стратегии рассчитана на два этапа. При этом, как ранее говорил «Газете.Ru» глава ГИБДД России Михаил Черников, отдельного финансирования под нее на первом этапе не понадобится – поставленные задачи будут решать за счет средств, уже выделенных на ФЦП. В 2018-2020 годах остаточная сумма составит 4,2 млрд руб.

Насколько снизят смертность на дорогах

Каких-либо конкретных показателей или цифр в документе не прописано.

Обозначены только основные ориентиры и так называемый показатель социального риска, по планам составляющий не более четырех погибших на 100 тыс. населения.

С учетом того, что в 2017 году этот показатель составил примерно 13 погибших на 100 тыс. человек (население 146,8 млн. человек), то к 2024 году этот показатель должен упасть более чем в три раза, до 4 погибших.

Гибнут в разы больше, чем в Европе

Авторы стратегии признают, что отечественные показатели аварийности существенно отстают от европейских и количество погибших в ДТП в России по-прежнему значительно превышает аналогичный показатель стран Европейского союза. Так, если в 2016 году в России число погибших составило 20 308 человек при населении 146,8 млн, то суммарно во всех странах Европейского союза (население 510,1 млн человек) на дорогах погибли 25 500 человек.

Средний показатель социального риска в Европейском союзе на данный момент – пять человек.

Но и останавливаться на названном ориентире в четыре погибших на 100 тыс. в правительстве не намерены, планируя воспитать в водителях «нетерпимость к смертности на дорогах». Так, как заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов,

показатели смертности на российских дорогах к 2030 году должны стремиться к нулевым.

Водителей будут лучше учить и более жестко наказывать за пьянку

Согласно тексту стратегии, в России более 85% ДТП происходит по причине нарушения ПДД именно водителями. При этом в группе риска оказались автомобилисты, получившие права менее двух лет назад. По этой причине планируется усовершенствование процесса подготовки и приема экзаменов.

С пьяными за рулем также планируют бороться еще более жестко. Так, в 2016 году в каждом десятом случае попавший в ДТП водитель был пьян.

Таким образом

количество нарушений ПДД водителями в состоянии опьянения за последние 10 лет выросло в 1,8 раза.

Что будет делать с любителями выпить и сесть за руль в стратегии не написано. Говорится лишь, что «данный факт позволяет сделать вывод о необходимости целевого воздействия на указанную проблему». При этом последняя волна ужесточений наказания за пьянку за рулем прошла около двух лет назад: 1 июля 2015 года в УК появилась ст. 264.1, предусматривающая уголовное наказание за управление транспортным средством в нетрезвом виде лицом, которое ранее уже привлекалось к административной ответственности за пьяную езду или отказ от прохождение медицинского освидетельствования. Ответственность наступает, не только если нарушитель сядет за руль на период срока лишения за первое нарушение, но и в течение года после возврата водительских прав. Водители-рецидивисты рискуют получить теперь до двух лет лишения свободы, правда на практике почти никто из них за решетку не попадает.

Нерегулируемые пешеходные переходы

Повышенное внимание авторов стратегии привлекла проблема аварийности на пешеходных переходах, связанная в основном с низкой дисциплиной водителей и самих пешеходов. Здесь, согласно документу, совершается треть от количества наездов на пешеходов, из них более 80 процентов происшествий происходят из-за несоблюдения ПДД водителями (84,2% в 2016 году). Две трети наездов и пострадавших в них приходятся на нерегулируемые пешеходные переходы.

При этом доля ДТП из-за наезда на пешеходов именно на пешеходных переходах и пострадавших в них пешеходов ежегодно увеличивается и за 10 лет возросла более чем в два раза.

«Приведенные факты позволяют выделить основные направления работы для решения проблемы обеспечения безопасности пешеходов», — пишут авторы документа, вновь не уточняя, что это за направления.

Напомним, что с 10 ноября в России повысили штраф за непропуск пешеходов – он составляет от 1,5 до 2,5 тыс. рублей. Также Минтранс России разработал рекомендации для региональных властей по «успокоению движения» на российских дорогах.

Плохие дороги и неисправные автомобили продолжают убивать

Согласно тексту стратегии, почти в каждом втором происшествии на автомобильных дорогах регистрируются недостатки транспортно- эксплуатационного состояния улично-дорожной сети. Удельный вес таких аварий за 10 лет увеличился более чем в два раза. «Таким образом, объектом государственного воздействия должна стать как улично-дорожная сеть населенных пунктов, так и автомобильные дороги вне их пределов», — говорится в документе. Еще одна обозначенная проблема – рост количества ДТП с технически неисправными автомобилями начиная с 2013 года. Получается, что автомобилистам стоит ждать ответных мер, направленных на обеспечение соответствия технического состояния автомобилей действующим требованиями.

Как россиян научат соблюдать ПДД

Основными направлениями реализации стратегии станет работа над улучшением поведения участников дорожного движения — в правительстве хотят приучить россиян лучше соблюдать ПДД.

Повышенное внимание при этом будет уделяться детям и пешеходам. В правительстве продолжат изменять организацию улично-дорожной сети в городах России и развивать системы оказания помощи и спасения пострадавших. Чтобы россияне более охотно соблюдали ПДД чиновники хотят привить населению стереотипы безопасного поведения на улицах и дорогах и выработать у людей негативное отношение к нарушителям ПДД. Способствовать этому будет формирование положительного имиджа сотрудников значительно сокращенной с 1 января Госавтоинспекции.