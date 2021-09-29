Представитель Киева в ТКГ Арестович рассказал, как можно остановить войну в Донбассе

Представитель Киева в трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович заявил, что остановить войну на территории Донбасса можно, позвонив российскому главе государства Владимиру Путину. Об этом сообщает РИА «Новости».

По мнению Арестовича, пока такого решения не принято Россией, боевые действия не прекратятся в регионе.

«Мир — это двусторонний процесс, и он может быть, когда российское руководство согласится на мир. Война на Донбассе может быть остановлена за одну минуту звонком Путина, а пока он это решение не принял, как бы мы не старались в той или иной форме будут эти боевые действия продолжаться», — сказал представитель украинской столицы в ТК.

Он добавил, что сейчас можно предпринимать усилия по недопущению перехода боевых действий в открытое применение силы.

К обострению ситуации в Донбассе могли привести возобновление работы в «нормандском формате», а также месть президенту Украины Владимиру Зеленскому за поездку в Соединенные Штаты, уверен Арестович.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в 2014 году, когда жители Донбасса не признали новую власть после государственного переворота. В 2015 году лидеры «нормандской четверки» согласовали меры по выполнению Минских соглашений от 19 сентября 2014 года. Украина приняла закон об особом статусе Донбасса в 2014 году, но он так и не вступил в силу.

Ранее Зеленский назвал число жертв конфликта в Донбассе.