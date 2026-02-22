Размер шрифта
Ученые зафиксировали редкое явление на поверхности Солнца

ИКИ РАН: на Солнце впервые с 2021 года пропали все пятна
Shutterstock

На стороне Солнца, которая сейчас обращена к Земле, сейчас не видно ни одного пятна. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН в Telegram-канале.

«Ни одного, даже самого небольшого, пятна не наблюдается в данный момент», — говорится в публикации.

Ученые объяснили, что солнечные пятна возникают из-за скоплений магнитного поля и обычно постоянно присутствуют на поверхности звезды. Однако на данный момент, по словам специалистов, Солнце представляет собой идеальный диск без каких-либо особенностей. Они отметили, что полное отсутствие пятен типично для фаз с минимальной солнечной активностью.

Подобное явление последний раз было зафиксировано 11 декабря 2021 года. Таким образом, Солнце больше четырех лет не демонстрировало полного отсутствия «пустого» диска, отмечается в материале.

До этого в Лаборатории ИКИ РАН сообщили о начале очень «длительной депрессии». Как отметили ученые, после бурного января и еще более бурного начала февраля активность звезды резко уменьшилась до самых низких значений за два года. Специалисты допустили, что этот провал затянется, но будет временным.

Ранее психолог рассказала, как избежать чувства опустошения в феврале.
 
