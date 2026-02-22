Ученые зафиксировали редкое явление на поверхности Солнца

ИКИ РАН: на Солнце впервые с 2021 года пропали все пятна

На стороне Солнца, которая сейчас обращена к Земле, сейчас не видно ни одного пятна. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН в Telegram-канале.

«Ни одного, даже самого небольшого, пятна не наблюдается в данный момент», — говорится в публикации.

Ученые объяснили, что солнечные пятна возникают из-за скоплений магнитного поля и обычно постоянно присутствуют на поверхности звезды. Однако на данный момент, по словам специалистов, Солнце представляет собой идеальный диск без каких-либо особенностей. Они отметили, что полное отсутствие пятен типично для фаз с минимальной солнечной активностью.

Подобное явление последний раз было зафиксировано 11 декабря 2021 года. Таким образом, Солнце больше четырех лет не демонстрировало полного отсутствия «пустого» диска, отмечается в материале.

До этого в Лаборатории ИКИ РАН сообщили о начале очень «длительной депрессии». Как отметили ученые, после бурного января и еще более бурного начала февраля активность звезды резко уменьшилась до самых низких значений за два года. Специалисты допустили, что этот провал затянется, но будет временным.

