В Минобороны рассказали об ударе ВС РФ по инфраструктуре Украины

Вооруженные силы России нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса и энергетической инфраструктуры Украины. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — сказано в сообщении.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами.

Как сообщал ранее Telegram-канал SHOT, целями атаки стали Трипольская теплоэлектростанция и ТЭЦ-6 в Киеве, при этом были применены около 80 дронов типа «Герань», более 10 крылатых ракет Х-22, а также баллистические ракеты «Искандер» и гиперзвуковые ракеты «Циркон».

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига говорил, что российские военнослужащие нанесли ракетный удар по заводу сладостей, принадлежащему американской компании Mondelez, в украинском городе Тростянце.

22 февраля президент Украины Владимир Зеленский попросил у партнеров системы, «эффективно работающие против баллистики», после ночных ударов по Украине. По словам украинского лидера, удары пришлись на объекты энергетики и железной дороги в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской областях.

