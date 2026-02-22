Внешнее управление на Украине должны осуществлять США и Россия. Об этом в интервью ТАСС заявил бывший украинский премьер-министр Николай Азаров.

«Эта двухсторонняя комиссия должна [состоять] из двух заинтересованных сторон — это Соединенные Штаты Америки и <...> российская сторона», — подчеркнул он.

По его словам, США имеют все рычаги влияния на киевское руководство и политическую жизнь Украины, а Россия как ближайший сосед больше всех в мире заинтересована в том, чтобы на Украине действовал нейтральный, «а еще лучше дружественный режим», который занимался бы вопросами развития и роста благополучия украинских граждан.

В прошлом году президент РФ Владимир Путин предлагал ввести на Украине внешнее управление ООН для проведения выборов и формирования правительства, которому бы доверяли украинцы. Он напомнил, что ООН ранее брала на себя управление такими территориями, как Восточный Тимор, Косово и части бывшей Югославии.

Ранее в Верховной раде потребовали отставки Зеленского.