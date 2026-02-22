США и Иран могут провести переговоры по ядерной сделке в марте

Стороны Соединенных Штатов и Ирана могут провести переговоры по ядерной сделке в начале марта. Об этом пишет агентство Reuters, ссылаясь на иранского чиновника, имя которого не уточняется.

Чиновник заявил, что Тегеран может серьезно рассмотреть возможность экспорта части своих запасов высокообогащенного урана и создания регионального консорциума по обогащению урана, но взамен должно быть признано право Ирана на «мирное ядерное обогащение».

«Переговоры продолжаются, и существует возможность достижения временного соглашения», — сказал он журналистам.

Накануне иранское агентство ISNA со ссылкой на дипломатический источник также сообщало, что Иран не планирует вывозить из страны ядерные материалы, в том числе высокообогащенный уран. В то же время утверждается, что Тегеран понизит уровень обогащения.

По данным газеты The Wall Street Journal, на прошедших в Женеве американо-иранских переговорах Тегеран предложил отправить часть запасов высокообогащенного урана третьей стороне, например России, чтобы снять ключевые опасения Вашингтона по поводу ядерной программы. По данным издания, иранская сторона готова приостановить обогащение на срок до трех лет. Однако администрация Трампа настаивает на полной остановке программы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Лавров предостерег США от ударов по Ирану.