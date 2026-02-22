Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Политика

США и Иран могут провести переговоры по ядерной сделке в марте

Reuters: США и Иран проведут переговоры в марте
vchal/Shutterstock/FOTODOM

Стороны Соединенных Штатов и Ирана могут провести переговоры по ядерной сделке в начале марта. Об этом пишет агентство Reuters, ссылаясь на иранского чиновника, имя которого не уточняется.

Чиновник заявил, что Тегеран может серьезно рассмотреть возможность экспорта части своих запасов высокообогащенного урана и создания регионального консорциума по обогащению урана, но взамен должно быть признано право Ирана на «мирное ядерное обогащение».

«Переговоры продолжаются, и существует возможность достижения временного соглашения», — сказал он журналистам.

Накануне иранское агентство ISNA со ссылкой на дипломатический источник также сообщало, что Иран не планирует вывозить из страны ядерные материалы, в том числе высокообогащенный уран. В то же время утверждается, что Тегеран понизит уровень обогащения.

По данным газеты The Wall Street Journal, на прошедших в Женеве американо-иранских переговорах Тегеран предложил отправить часть запасов высокообогащенного урана третьей стороне, например России, чтобы снять ключевые опасения Вашингтона по поводу ядерной программы. По данным издания, иранская сторона готова приостановить обогащение на срок до трех лет. Однако администрация Трампа настаивает на полной остановке программы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Лавров предостерег США от ударов по Ирану.
 
Теперь вы знаете
ЦБ против блогеров, возвращение доллара и «контрнаступление наличных». Главное про деньги за неделю
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!