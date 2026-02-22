В Кремле предупредили о последствиях размещения ядерного оружия в Эстонии

Песков: РФ при появлении ядерного оружия в Эстонии нацелит свое на эту страну

Российское ядерное оружие будет нацелено на Эстонию, если на ее территории появится ядерное оружие, нацеленное на РФ. Об этом в ходе интервью, запись которого опубликована в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина, заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.

Он обратил внимание, что Эстония расположена совсем близко к РФ. При этом российская сторона не угрожает этой республике, как и всем остальным европейским государствам.

«Но если на территории Эстонии будет ядерное оружие, нацеленное на нас, то на территорию Эстонии будет нацелено наше ядерное оружие. Эстония должна четко это понимать», — сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что российское руководство всегда будет делать то, что необходимо для обеспечения безопасности страны. Особенно это касается вопросов ядерного сдерживания, подчеркнул пресс-секретарь.

18 февраля министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что власти республики не исключают возможность размещения ядерного оружия на своей территории. По мнению дипломата, Европе не следует отвергать наднациональное ядерное сдерживание НАТО.

