Валерия Гай Германика назвала тематические фильмы к Прощеному воскресенью

Режиссер Валерия Гай Германика в Telegram-канале сделала подборку картин к Прощеному воскресенью.

Германика отметила, что все фильмы посвящены теме прощения. Она предложила поклонникам поучиться этому качеству через просмотры этих проектов.

В подборку кинематографистки вошли такие фильмы, как «Голгофа» Джона Майкла Макдонаха; «Исповедь» Фрэнка Кранца; «Магнолия» Пола Томаса Андерсона; «Письма отцу Якобу» Клауса Хяре; «Страсти Христовы» Мэла Гибсона; «Я и ты» Мартена Прово; «Искупление» Джо Райта; «Ида» Павла Павликовского.

«Прощать важнее, чем просить прощения, потому что это про силу. Потому что сильный отпускает, а слабый держится за обиду. Потому что прощение — это выбор не жить в прошлом», — поделилась режиссер.

Валерия Гай Германика стала известной благодаря своей второй короткометражке «Девочки», снятой в 2005 году. В 2010 году на Первом канале вышел резонансный сериал Германики «Школа».

