В Москве отключили свет в жилом доме, где произошел пожар

Агентство «Москва»: в доме на Донской улице после пожара отключили электричество
Максим Блинов/РИА Новости

Жилой дом на Донской улице в Москве, где произошел пожар, отключили от электроснабжения. Об этом пишет Агентство «Москва».

«В доме временно отключено электроснабжение», — говорится в публикации.

Пожар в многоэтажном жилом доме на Донской улице в российской столице произошел 21 февраля. Как рассказали в экстренных службах, огонь охватил три квартиры и деревянные перекрытия. Агентство «Москва» сообщило, что в квартире на третьем этаже вспыхнули мебель и вещи.

Из здания эвакуировали 25 человек. Для жильцов дома поблизости организовали пункт временного размещения.

Площадь возгорания составила 150 квадратных метров. К вечеру огнеборцам удалось потушить пламя.

20 февраля на Новой Переведеновской улице в центре Москвы загорелся автосервис. По данным оперативных служб, огонь распространился на площади 500 квадратных метров. Пожару был присвоен 2-й ранг сложности. В МЧС России рассказали, что на место происшествия выезжали 67 сотрудников экстренных служб. При тушении возгорания они задействовали 18 единиц специальной техники.

Ранее в Москве девять человек пострадали в результате пожара в хостеле.
 
