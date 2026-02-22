Размер шрифта
Россияне смогут вернуть невозвратные билеты на самолет

РИА Новости: вернуть невозвратные билеты будет можно с 1 марта при одном условии
beton studio/Shutterstock/FOTODOM

Вернуть даже невозвратные авиабилеты можно, если рейс задержали на полчаса. Об этом рассказал исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев в беседе с РИА Новости.

Изменения будут зафиксированы в новой редакции Федеральных авиационных правил. Они вступят в силу с 1 марта текущего года.

«Уточнено, что пассажир может сохранить возможность воспользоваться обратным билетом, если он не явился на рейс «туда», ранее авиакомпании в такой ситуации аннулировали все последующие сегменты», — сказал Пантелеев.

По его словам, изменятся также правила предоставления пассажирам питания и напитков в случае задержки рейса. Так, сроки сроки задержки рейса, по прошествии которых пассажирам должны предоставить еду и воду увеличат. Ранее это было два и четыре часа, теперь три и шесть часов соответственно.

До этого около 80 рейсов не смогли вовремя вылететь из столичных аэропортов из-за сильного снегопада. Тогда с полуночи во Внуково не мог вылететь 21 борт и еще 10 самолетов ушли на запасные аэродромы. В Шереметьево, как пишет Baza, задержаны 12 рейсов на отправление и 18 — на прибытие. В Домодедово ожидали вылета 12 рейсов, 7 бортов не смогли сесть.

Ранее в Шереметьево мужчина устроил дебош на борту и задержал высадку пассажиров.
 
