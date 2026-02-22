Размер шрифта
Психолог рассказала о пользе цифрового детокса

Психолог Качмар: отказ от гаджетов поможет восстановиться и снизить стресс
Halfpoint/Shutterstock/FOTODOM

Добровольный отказ от гаджетов может помочь человеку восстановиться и снизить уровень стресса, однако принудительные ограничения не способны кардинально изменить образ жизни. Такое мнение в эфире радиостанции «Говорит Москва» высказала Светлана Качмар.

По ее словам, сокращение числа мессенджеров и социальных сетей само по себе не меняет привычки пользователей — люди просто переходят на другие площадки. При этом добровольный цифровой детокс, когда человек на определенное время сознательно отказывается от смартфона и уезжает, например, на природу, может быть эффективным способом «перезагрузки».

Эксперт отметила, что в ситуации, когда решение принимается за человека извне, результат, как правило, оказывается противоположным ожиданиям. По ее оценке, образ жизни при принудительных запретах вряд ли изменится, поскольку социальные сети, мессенджеры и быстрые способы общения уже встроены в повседневную структуру жизни.

Качмар подчеркнула, что в ответ на ограничения люди, скорее всего, будут искать обходные пути, создавать альтернативные площадки и выражать недовольство, однако это не приведет к устойчивым позитивным изменениям.

Ранее врач Ирина Фролова заявила, что резкий отказ от гаджетов может усилить тревогу и навредить человеку.
 
