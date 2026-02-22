Зеленский прокомментировал ночную атаку на Украину

Зеленский попросил защиты после ночных ударов ВС РФ по объектам на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский попросил у партнеров системы, «эффективно работающие против баллистики», после ночных ударов по Украине. Об этом он написал в своем Telegram.

«Нужны системы, эффективно работающие против баллистики. Спасибо всем партнерам, которые помогают нам с закупками ракет ПВО через PURL и своим собственным поставкам», — отметил он.

По словам украинского лидера, удары пришлись на объекты энергетики и железной дороги в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской областях.

До этого министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что российские военнослужащие нанесли ракетный удар по заводу сладостей, принадлежащему американской компании Mondelez, в украинском городе Тростянце.

В ночь на 22 февраля Вооруженные силы РФ нанесли мощный комбинированный удар по энергетическим и военным объектам на Украине. По информации SHOT, целями атаки стали Трипольская теплоэлектростанция и ТЭЦ-6 в Киеве, при этом были применены около 80 дронов типа «Герань», более 10 крылатых ракет Х-22, а также баллистические ракеты «Искандер» и гиперзвуковые ракеты «Циркон».

Ранее мощный ночной удар по Киеву попал на видео.