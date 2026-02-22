Размер шрифта
ТАСС узнал о проблемах с газом в Европе

ТАСС: запасы газа в хранилищах Европы опустились до исторического минимума в 31%
Максим Блинов/РИА Новости

Запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) Европы находятся на историческом минимуме для конца февраля. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

По состоянию на 20 февраля, хранилища Европы заполнены на 31,09%. В агентстве подсчитали, что это на 16,91 процентных пункта ниже, чем в среднем в эту дату за последние пять лет. Общий объем топлива в ПХГ составляет 34,4 млрд куб. м.

«Страны ЕС израсходовали весь газ, который закачали в хранилища летом, и начали отбор из оставшихся с предыдущих лет запасов», — говорится в публикации.

В ТАСС напомнили, что абсолютный минимум газа в ПХГ Европы был зафиксирован в марте 2018 года — 17,7%.

26 января Совет Евросоюза официально утвердил полный запрет на поставки газа из России в ЕС с 1 января 2027 года. К 1 марта страны объединения должны будут составить «национальные планы по диверсификации импорта газа». А к концу 2027 года Еврокомиссия намерена предложить законопроект о поэтапном прекращении импорта российской нефти. При этом для шести государств ЕС решил отменить дополнительные проверки происхождения газа.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил мнение, что отказ от российских газа и нефти обречет Европу на дорогие источники энергии. По мнению Пескова, это решение ЕС «ускорит процесс утраты европейской экономики».

Ранее были названы главные покупатели сжиженного газа из РФ в Европе.
 
