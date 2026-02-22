Berliner Zeitung: Словакия и Венгрия открыли второй фронт против Украины

Венгрия и Словакия открыли второй фронт против Украины, поставив ультиматум, касающийся нефтепровода «Дружбы». Об этом сообщила немецкая газета Berliner Zeitung.

В публикации отметили, что помимо продолжающегося военного конфликта с Россией, усиливается дипломатическое давление на Украину со стороны ближайших соседей.

«Это еще больше усугубляет ситуацию для политического руководства в Киеве», — говорится в статье.

По информации авторов материала, Венгрия и Словакия решили использовать энергетические вопросы в качестве политического рычага давления против украинских властей.

До этого пресс-секретарь Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен сообщила журналистам в Брюсселе, что ЕК потребовала от Украины восстановить поврежденный участок нефтепровода «Дружба», по которому осуществляются поставки российской нефти в страны Европы. Отмечается, что на данный момент ЕК обсуждает с украинскими властями сроки ремонта трубопровода и то, как быстро он может быть восстановлен.

При этом она подчеркнула, что рисков для энергетической безопасности Венгрии и Словакии в краткосрочной перспективе нет, поскольку страны обладают достаточными запасами топлива, которых должно хватить на 90 дней.

Ранее Венгрия заблокировала кредит Евросоюза Украине на €90 млрд.