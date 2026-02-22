Власти Италии тратят миллионы на обслуживание изъятой у российского олигарха яхты «А»

В Италии каждый день на охрану конфискованной яхты российского олигарха Андрея Мельниченко тратят почти 3 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По информации источника, ежедневно на охрану и обслуживание судна, которое судно стоит на якоре в Триесте уже четыре года, тратят ежедневно $35 тыс. (2,7 млн рублей), деньги на это выделяются из бюджета страны. Каждый день инженеры и техники следят за работой сложных бортовых систем, чтобы не допустить их износа.

Чтобы хоть как-то перекрыть финансовые издержки, к яхте с лаконичным именем «А» (Sailing Yacht A) стали водить экскурсии. Цены варьируются от $154 до $438 (12-34 тыс. рублей).

Стоимость судна с составляет $575 млн (более 44 млрд рублей). При этом владелец яхты, бывший глава Сибирской угольной энергетической компании Андрей Мельниченко проживает в ОАЭ.

С начала специальной военной операции РФ на Украине в различных странах Евросоюза оказались арестованы роскошные яхты, принадлежащие российским олигархам, в их числе арестованная в Гамбурге яхта Dilbar олигарха Алишера Усманова, яхта Lady M, принадлежащая главе «Северстали» Алексею Мордашову, яхта Lena, которой владел бизнесмен Геннадий Тимченко, и др.

