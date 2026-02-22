Мари Краймбрери о песне с Киркоровым: «Я в ней буду фальшивой»

Певица Мари Краймбрери призналась, что пока не планируется фит с Киркоровым

Певица Мари Краймбрери призналась, что в ближайшее время не планирует дуэт с Филиппом Киркоровым. Ее слова передает ROCKET MAG.

По словам Краймбери, они с Киркоровым пока не придумали совместный трек, в котором бы звучали органично вместе.

«Даже песню, которую я написала для него, он говорил: «Давай ее сделаем дуэтом?», и я говорила: «Это будет не то, это ваша песня, это ваша история, ваша честность, если я в нее влезу, я в ней буду фальшивой», — поделилась исполнительница.

Краймбери не исключила, что в будущем может записать совместную композицию с Киркоровым. Для артистки важно, чтобы их фит звучал естественно.

В июле 2025-го протеже Филиппа Киркорова, певица Маргарита Овсянникова (Марго) опровергла слух, что перестала сотрудничать с народным артистом России.

Овсянникова назвала информацию о разрыве с Киркоровым слухами от завистников. Она пообещала несколько дуэтов с певцом в 2026-м. По словам артистки, на днях она встретилась с исполнителем и обсудила планы на этот и следующий год.

Ранее сын Киркорова попал в одну футбольную команду с сыном Плющенко.