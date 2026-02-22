Украина значительно уступает российским войскам и нуждается в гораздо большем количестве пехоты и вооружений, чем имеет сейчас. Об этом пишетбританское издание The Times со ссылкой на данные военной разведки и независимых наблюдателей.

Издание пишет, что ВСУ «в большинстве, если во всех районах на линии фронта» «значительно» уступают России по численности личного состава и единиц техники.

Один из украинских офицеров рассказал изданию, что Россия «в полной мере использует» свои преимущества на «техническом, оперативном и стратегическом уровнях».

«Русские обладают полным превосходством в авиации и тактических баллистических ракетах. На оперативном уровне россияне способны наносить удары по нашим боевым соединениям и поддерживать оперативные и стратегические резервы. Они безнаказанно наносят удары по нашим пунктам материально-технического обеспечения и командным пунктам, используя управляемые авиационные бомбы», — рассказал он.

Также военный подчеркнул, что Украине «нужно больше беспилотников и больше пехоты для их прикрытия». А именно, отмечает издание, Украине требуется еще 250 тысяч военных для достижения успеха на поле боя.

Научный сотрудник Королевского института объединенных служб по вопросам сухопутной войны Ник Рейнольдс также отметил, что Россия постоянно прорывает украинскую оборону, а российские войска «оказывают давление по всему фронту во всех его точках». Он отметил, что «Украина находится под огромным давление» и острее ощущает нехватку людских ресурсов, чем Россия.

В недавнем интервью для французской газеты Le Monde главком ВСУ Александр Сырский отметил, что российская армия на фронте имеет преимущество над ВСУ в воздухе из-за применения корректирующих авиабомб, а также баллистических и гиперзвуковых ракет.

В феврале в ВСУ рассказали, что одной из главных проблем для украинской армии являются российские дроны типа «шахед», а также дефицит ракет для сил ПВО.

В январе газета New York Times писала, что Украина сталкивается с нехваткой солдат для защиты каждого участка фронта. Кроме того, военные рассказывали, что Украине «постоянно не хватает людей» ни для отражения наступления российских войск, ни для проведения контратак.

