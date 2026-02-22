За отсутствие домового чата в Max начнут штрафовать

Депутат Якубовский: УК грозит штраф до 300 тыс. рублей за отсутствие чата в Max

Управляющие компании и ТСЖ могут быть оштрафованы на сумму до 300 тыс. рублей за отсутствие домового чата в мессенджере Max или за неразмещение обязательной информации на платформе. Об этом РИА Новости сообщил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

По его словам, с 17 февраля структуры ЖКХ должны публиковать на платформе сведения о режиме работы, контактные телефоны, адрес электронной почты, данные диспетчерской и аварийной службы, а также наладить электронный обмен сообщениями с собственниками жилья.

Якубовский пояснил, что приказ Минстроя о домовых чатах не предусматривает отдельного штрафа именно за отсутствие чата или информации в Max. Однако несоблюдение требований может быть расценено как нарушение правил управления многоквартирным домом и лицензионных условий деятельности. В таком случае применяется статья 7.23.3 КоАП РФ, предусматривающая штраф до 50 тыс. рублей для должностных лиц и до 300 тыс. рублей для юридических лиц.

Парламентарий отметил, что при повторных нарушениях возможна дисквалификация руководителя. Контроль за соблюдением требований будут осуществлять государственные жилищные инспекции регионов.

Он добавил, что цифровой формат взаимодействия с жильцами делает нарушения более прозрачными: отсутствие информации или игнорирование обращений фиксируется и может стать поводом для проверки.

Требование об обязательном общении УК и ТСЖ с жильцами через мессенджер Max вступит в силу с 1 сентября 2026 года.

Ранее УК предупредили о штрафах за публикацию списков должников без согласия жильцов.