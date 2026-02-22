Юристы Влада А4 требовали у вьетнамцев 200 тыс. рублей за платье и лосины с его лицом

Baza: Влад А4 судился с продавцами из Башкирии из-за вещей с его лицом

Юристы блогера Влада Бумаги обратился в суд после того, как в магазинах Башкирии обнаружили одежду с его лицом. Об этом сообщает Baza.

По данным Telegram-канала, речь идет сразу о двух разбирательствах. В первом случае в своем магазине уроженец Вьетнама продавал платье с изображением звезды. Блогер предъявил иск на 100 тысяч рублей, однако суд с такой суммой не согласился. В результате предприниматель выплатит только 20 тысяч.

«Также вьетнамец должен оплатить судебные издержки и 4 тысячи рублей за госпошлину», – сообщается в публикации.

Еще один уроженец этой же страны продавал в Башкирии детские лосины с изображением Влада Бумаги. За это юристы блогера потребовали 100 тысяч рублей, но суд снизил сумму до 10 тысяч и обязал выплатить госпошлину.

Платье и лосины будут уничтожены как вещественные доказательства.

До этого Владу Бумаге отказали в защите прав на изображение, которое использовала предпринимательница из одного из регионов. С нее представители блогера требовали 30 тысяч рублей.

