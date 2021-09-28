В Польше американский танк Abrams упал в канаву и вышел из строя

Танк М1А2 Abrams, который стоит на вооружении США, не справился с непроходимой грязью на дорогах в Польше. О данном инциденте, который произошел в городе Жагани, сообщается в Telegram-канале «БелВПО».

На видео, который опубликовал канал, видно, как эта боевая машина из состава 2-го батальона 8-го полка 1-й кавалерийской дивизии американской армии упала в канаву и вышла из строя. Выехать самостоятельно из рва ее экипаж не сумел, поэтому пришлось задействовать дополнительную технику.

Официальных комментариев по поводу произошедшего пока не поступало.

Ранее сообщалось, что польское правительство объявило о закупке 250 американских танков Abrams последней модели.

Впоследствии глава Министерства обороны Польши Мариуш Блащак рассказал, что Варшава направит закупленные у Соединенных Штатов танки Abrams на восток страны.

В августе 2020 года Польша и США завершили переговоры по расширенному сотрудничеству в оборонной сфере. Одной из новых мер стало размещение на территории Польши тысячи дополнительных американских солдат — 4,5 тыс. военных США уже были там расквартированы.