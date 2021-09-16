В Северной Корее объяснили пуски баллистических ракет

Пуски баллистических ракет, которые КНДР осуществила 15 сентября, были испытанием железнодорожного ракетного комплекса. Об этом сообщает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

В сообщение указывается, что испытание было направлено «на подтверждение практической применимости железнодорожного мобильного ракетного комплекса, впервые развернутого для работы».

По информации агентства, ракеты преодолели расстояние в 800 км, прежде чем достигли поставленной цели в Японском море.

Накануне сообщалось, что Северная Корея с разницей в несколько минут запустила две ракеты в сторону Японского моря. Запущенная КНДР ракета, предположительно, упала за пределами исключительной экономической зоны Японии.

В японском Минобороны заявили, что действия Пхеньяна являются «серьезной проблемой для всего международного сообщества, включая Японию».

13 сентября стало известно, что Северная Корея также испытала новую крылатую ракету большой дальности. По данным государственных СМИ республики, дальность ракеты составила 1,5 тыс. км.

По словам руководителя Центра международной безопасности РАН Алексея Арбатова, все новые ракеты КНДР имеют ядерные боеприпасы.