За учениями России в Арктике следили морские и авиационные силы НАТО

Морские и авиационные силы НАТО активно следили за учениями Северного флота России в Арктике, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

«В период подготовки и проведения учения отмечалась высокая активность сил морской и воздушной разведки иностранных государств, Североатлантического альянса, а также его отдельных государств-участников: США, Великобритании, Норвегии», — рассказали в российском военном ведомстве.

Уточняется, что самолеты США, Норвегии и Финляндии выполнили до 17 вылетов над Баренцевым морем и приграничными с Россией районами Финляндии.

В Баренцевом море были замечены норвежский разведывательный корабль «Мальята», гидрографическое судно «Эхо» и фрегат УРО «Ланкастер» ВМС Великобритании.

Ранее сообщалось, что российские военные отработали оборону арктического побережья рядом с Норвегией.

Российские учения прошли на полигонах Мурманской области, в акваториях Баренцева и Карского морей, моря Лаптевых в районе Новосибирских островов, архипелага Земля Франца-Иосифа, а также в Красноярском крае в районе порта Дудинка на реке Енисей. В них были задействованы до 8000 военных, около 800 единиц техники, около 120 летательных аппаратов и до 50 кораблей.