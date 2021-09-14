Российские вертолеты Ка-52 задействованы на учениях в Белоруссии

Российские военные вертолеты Ка-52 задействованы на учениях «Запад-2021» на полигоне «Обуз Лесновский» (Брестская область) в Белоруссии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу минобороны Белоруссии.

«Атакующие подразделения прикрывает в воздухе авиация: вертолеты Ми-24 ВВС и войск ПВО Вооруженных сил Беларуси и вертолеты Ка-52 армейской авиации Вооруженных сил России, уничтожая обнаруженные объекты в интересах наступающих войск», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что на полигоне присутствуют иностранные военные атташе из 18 государств, а также наблюдатели из стран-членов ОДКБ и ШОС и тд.

Ранее сообщалось, что глава Генштаба ВС России отчитался Путину о ходе учений «Запад-2021».

Маневры «Запад-2021» проходят с 10 по 16 сентября на 14 полигонах в России и Белоруссии. В учениях были задействованы около 200 тыс. человек, свыше 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники. Также в учениях принимали участие военнослужащие из государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности, Шанхайской организации сотрудничества и других союзных стран.