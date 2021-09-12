Экипажи самолетов ВКС и авиации ЗВО отработали бомбометание на учениях «Запад-2021»

Экипажи дальних бомбардировщиков Ту-22м3 Воздушно-космических сил (ВКС) России и бомбардировщиков Су-34 Западного военного округа (ЗВО) во время учений «Запад-2021» отработали бомбометание на полигоне под Смоленском, передает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны РФ.

Как сообщает ведомство, самолеты сбросили авиационные бомбы по наземным целям, обозначающим бронированную технику, бетонные укрытия, замаскированные укрепленные подземные командные пункты условного противника».

В ходе нанесения авиационного удара экипажи работали в составе пар и звеньев, боевое применение выполнялось с высот около тысячи метров. Истребительное прикрытие действий ударной авиации осуществляли экипажи самолетов Су-30см ЗВО.

Всего в полетах на боевое применение поучаствовали порядка 20 самолетов оперативно-тактической и дальней авиации.

Маневры «Запад-2021» стартовали 10 сентября на 14 полигонах в России и Белоруссии. В общей сложности охват учений составляет более двух тысяч километров. Мероприятия пройдут от акватории Балтийского моря до полигонов в Воронежской и Нижегородской областях.

Одновременно военные учения начались на девяти полигонах в РФ и на пяти в Белоруссии.

В маневрах задействовано около 200 тыс. человек, свыше 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, среди которой более 290 танков и 240 орудий, а также до 15 кораблей.

Также в учениях принимают участие около двух тысяч военнослужащих из государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности, Шанхайской организации сотрудничества и других союзных стран.