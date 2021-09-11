На учениях «Запад — 2021» впервые применили боевые роботы

На учениях «Запад-2021» на военных полигонах под Калининградом впервые применили ударные робототехнические комплексы «Платформа-М», вооруженные гранатометами, а также беспилотные летательные аппараты, сообщили в Минобороны России.

«При выполнении задач учения в рамках практических действий войск (сил) по ликвидации условных незаконных вооруженных формирований в городских условиях и нанесения ударов по стационарным и подвижным целям, мотострелки и десантники применили дистанционно управляемые роботизированные ударные комплексы «Платформа М» на гусеничном шасси, вооруженные 4 гранатометами и пулеметом Калашникова», — говорится в сообщении.

По легенде учений, робототехнические комплексы использовались для проведения разведки и проделывания проходов в минных полях, установленных условным противником.

Учения «Запад-2021» начались 10 сентября на 14 полигонах в России и Белоруссии. В общей сложности охват учений составляет более двух тысяч километров. Мероприятия пройдут от акватории Балтийского моря до полигонов в Воронежской и Нижегородской областях.

Одновременно военные учения стартовали на девяти полигонах в России и на пяти в Белоруссии.

В маневрах принимают участие около 200 тыс. человек, более 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, среди которой более 290 танков и 240 орудий, а также до 15 кораблей.

Отмечается, что в учениях также принимают участие около двух тысяч военнослужащих из государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности, Шанхайской организации сотрудничества и других союзных стран.

Ранее полковник польской армии Мечислав Струщ заявил, что военные силы, задействованные в совместных российско-белорусских учениях «Запад-2021», превышают размеры всей польской армии. По его словам, именно по этой причине НАТО опасается подобных учений, а в Варшаве решили ввести режим ЧП у границ страны.