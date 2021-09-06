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Экс-сотрудник Пентагона призвал НАТО разместить войска в Польше для войны с Россией

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Reuters

Вице-президент Института Лексингтона в штате Вирджиния и бывший сотрудник Пентагона Дэниэл Гуре призвал НАТО разместить войска в Польше для того, чтобы при необходимости своевременно ответить военной угрозе со стороны России. Об этом он сказал в интервью порталу 19fortyfive.

По его словам, Москва готовится к «общегосударственному» наступлению на альянс. Гуре подчеркнул, что недавно российская сторона объявила о создании 20 новых воинских подразделений на западе РФ, а уже на предстоящей неделе состоятся совместные военные учения с Белоруссией (учения «Запад-2021» — прим.), которые, по мнению экс-военного, совсем не отличаются от реального развертывания сил для наступления на Украину, Польшу и страны Балтии.

Гуре отметил, что с текущим военным потенциалом России НАТО может не успеть мобилизовать и отправить свои войска для защиты восточного фланга. Эксперт призывает Североатлантический альянс обратить внимание на статью специалистов из Центра анализа европейской политики (CEPA), которые предлагают четыре шага для проведения более последовательной политики в Восточной Европе: признание НАТО стратегического значения Черноморского региона; повышение ситуационной осведомленности; готовность предпринимать быстрые политические и военные шаги в ответ на возможные провокации; оказание поддержки партнерам НАТО в регионе, а именно, Украине и Грузии.

Ранее жители Японии призвали начать войну с Россией для возвращения Курил.

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