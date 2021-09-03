В Пентагоне опровергли сообщения о сокращении присутствия войск США в Сирии

Американское оборонное ведомство опровергло сообщения ряда СМИ о сокращении военного присутствия США в Сирии. об этом сообщает РИА «Новости».

«Параметры нашей миссии в Сирии остаются прежними. Мы сегодня утром звонили, чтобы в этом удостовериться», — заявил представитель Пентагона.

Накануне иранские СМИ сообщали, что американские войска оставили три базы на территории Сирии.

Ранее сообщаюсь, что США не планируют сворачивать военное присутствие на сирийской территории — в стране остаются порядка 900 американских военных.

Ранее посольство России в Вашингтоне заявило, что войска США находятся в Сирии незаконно. Так российские дипломаты ответили на заявление официального представителя возглавляемой Соединенными Штатами международной антитеррористической коалиции полковнику Уэйну Маротто, в котором тот утверждал, что у войск США на северо-востоке САР есть «четкий мандат» на присутствие «в соответствии с международным правом — резолюцией 2254 СБ ООН, принятой в декабре 2015 года».