Американские войска начали покидать аэропорт Кабула

В Пентагоне заявили, что ВС США начали покидать аэропорт Кабула.

В настоящие время они вывозят оборудование. Пресс-секретарь оборонного ведомства Джон Кирби заявил на брифинге, что «вывод войск [из аэропорта] начался».

При этом он не уточнил, сколько именно военных США сейчас находятся в афганской столице.

По словам Кирби, военные сейчас по-прежнему контролируют аэропорт Кабула, представители «Талибана» (организация запрещена в России) не вовлечены в этот процесс.

«Мы собираемся управлять аэропортом до конца [миссии]», — заявил в свою очередь генерал Хэнк Тейлор, присутствовавший на брифинге.

Боевики «Талибана» 15 августа объявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана. В настоящий момент они формируют временное правительство. Вашингтон планирует вывести войска из страны до 11 сентября 2021 года.

Ранее Пентагон сообщил о ликвидации двух главарей ИГ (организация запрещена в России)* в Афганистане.