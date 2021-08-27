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В США заявили, что Китай скоро превзойдет Россию по уровню «ядерной угрозы»

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David Gray/Reuters

Степень «ядерной угрозы» со стороны Китая в скором времени превысит уровень опасности, которую в этом отношении представляет Россия для США. Такое мнение выразил заместитель Стратегическим командованием ВС, генерал-лейтенант ВВС США Томас Буссерь, сообщает Reuters.

«Наступит момент, переходный момент, когда уровень угрозы, которую представляет Китай, превзойдет уровень угрозы, которую сейчас представляет Россия», — сказал он.

По мнению американского генерала, этого следует ожидать в течение ближайших нескольких лет. Буссьер пояснил, что опасность представляют не только количество ядерных боеголовок, но и то, как Китай «принимает их на вооружение с технической точки зрения».

Американский военачальник добавил, что Вашингтон не располагает в своем арсенале механизмом ведения диалога с Пекином для того, чтобы в случае необходимости «устранить путаницу и недопонимание» в этой сфере.

Ранее директор по политике разоружения и уменьшения угрозы в Ассоциации по контролю над вооружениями США Кингстон Рейф заявил, что ядерная гонка между сверхдержавами грозит для человечества неконтролируемым военным конфликтом.

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