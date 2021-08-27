В России создали подводный беспилотник группового применения

Подводный беспилотник АНПА-М был разработан для Военно-морского флота России. Об этом РИА «Новости» сообщил представитель разработчика (Госмортехуниверситет Санкт-Петербурга) Алексей Блинков.

По его словам, аппарат был представлен министру обороны Сергею Шойгу и заинтересовал командование флота.

Блинков уточнил, что основными задачами АНПА-М являются гидрология, рельеф дна, измерение толщины льда, температуры, давления воды и других параметров, которые необходимы в том числе для применения оружия.

Подводный беспилотник может работать в автономном режиме в течение двух часов, но она может быть увеличена с помощью дополнительных аккумуляторных отсеков, рассказал специалист в рамках форума «Армия-2021».

АНПА-М переносного класса весит менее 10 кг, двигается на скорости до 2,5 узла и может погружаться на глубину до 50 м.

Новый беспилотник может работать в группе подобных ему систем, которые базируются на морских роботизированных платформах, уточнил Блинков.