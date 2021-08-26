СМИ: еще два взрыва прогремели в Кабуле

Корреспондент RT рассказал об очередных взрывах, произошедших в столице Афганистана – Кабуле. Об этом сообщается в Telegram-канале издания.

«В Кабуле сразу несколько взрывов, один сильный, в разных направлениях», — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что террористическая организация ИГ (организация запрещена в России) подтвердила свою ответственность за два взрыва и стрельбу возле аэропорта Кабула.

Ранее днем два взрыва произошли рядом с аэропортом Кабула. Террорист подорвал себя рядом с гостиницей Baron Hotel, в которой останавливаются иностранцы. Второй взрыв произошел недалеко от здания Министерства иностранных дел Афганистана.

Жертвами атаки стали 11 американских морских пехотинцев и медик ВМФ США, еще 15 военнослужащих пострадали. Движение «Талибан» (организация запрещена в России) не смогло назвать ответственных за взрывы, но осудило атаку.

Ситуация в Афганистане обострилась после того, как 15 августа боевики радикального движения «Талибан» заявили о захвате власти в стране и взятии Кабула. По словам официального представителя радикального движения, выехать из Афганистана можно будет только до 31 августа.