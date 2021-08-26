Российская армия получит осенью первый тяжелый ударный беспилотник «Альтиус»

Замминистр обороны РФ Алексей Криворучко на форуме на форуме «Армия-2021» сообщил, что первый тяжелый ударный комплекс с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) «Альтиус» поступит в Вооруженные силы России осенью 2021 года. Слова замминистра приводит РИА «Новости».

«Осенью получим в войска первый комплекс «Альтиус» в ударном варианте», — сказал Криворучко.

Отмечается, что в российскую армию уже поступают и применяются ударные беспилотники «Форпост» и «Иноходец» ( или «Орион»), при этом «Альтиус» будет первым ударным БПЛА тяжелого класса.

Кроме того, на форуме «Армия-2021» подписаны контракты на дополнительную серийную поставку ударных беспилотников «Форпост-Р» и первую серийную поставку БПЛА «Иноходец-РУ» (название разработчика - «Сириус»).

Ранее сообщалось, что Россия начала продвижение на мировой оружейный рынок своего первого экспортного ударного беспилотника «Орион-Э». Уточняется, что российская компания-спецэскпортер «Рособоронэкспорт» совместно с компанией-разработчиком «Кронштадт» начала продвигать на зарубежный рынок БПЛА «Орион» в ударном варианте, оснащенным универсальным комплексом вооружения.