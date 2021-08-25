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Пентагон подтвердил, что из Кабула вывезены «нескольких сотен» военных США

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Carlos Barria/Pool/Reuters

Из Афганистана выведено «несколько сотен» военных США, заявил представитель Пентагона Джон Кирби.

По его словам, речь идет о штабных и вспомогательных сотрудниках, которые должны были покинуть аэропорт Кабула и чья работа там уже завершена.

«Мы каждый день вывозим американцев из страны», — сказал Кирби.

Соединенные Штаты за последние несколько дней перебросили в аэропорт Кабула до 6,5 тыс. военнослужащих для обеспечения вывоза из страны всех американских граждан, граждан третьих стран и местных жителей из групп риска.

Накануне США начали вывод из Афганистана воинского контингента, который был занят обеспечением эвакуации.

Радикальное движение «Талибан (организация запрещена в России)» объявило о полном захвате Афганистана 15 августа. После этого из страны начался массовый исход беженцев и эвакуация западных дипмиссий и сотрудников компаний. Представитель талибов Сухейл Шахин объявил, что вывезти людей и технику американцы должны до 31 августа, в противном случае талибы будут расценивать присутствие американцев как оккупацию.

Ранее Президент США Джо Байден навал необходимое условие завершения эвакуации из Афганистана к 31 августа.

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