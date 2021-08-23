Россия подписала соглашение о военном сотрудничестве с Саудовской Аравией

Министерство обороны России подписало соглашение о военном сотрудничестве с Саудовской Аравией. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Глава российского оборонного ведомства отметил, Россия настроена на «поступательное движение» двустороннего взаимодействия в военно-технической сфере и по вопросам, представляющим взаимный интерес, чему способствуют доверительные и уважительные отношения глав обоих государств.

Заместитель министра обороны королевства принц Xалед бен Салман Аль-Сауд, в свою очередь, подчеркнул, что в будущем стороны продолжат развивать и укреплять сложившиеся отношения, которые позволят «способствовать общему реагированию на все современные вызовы».

«Те вызовы, которые имеются, - отметил он, - потребуют от нас еще большего сотрудничества и усилий», — резюмировал он.

Ранее несколько источников, связанных с российским оборонно-промышленным комплексом, рассказали «Газете.Ru», что власти Саудовской Аравии проявляют интерес к российскому зенитно-ракетному комплексу (ЗРК) «Абакан» – первой в мире специализированной системе для борьбы с высокоскоростными высотными целями с баллистическими траекториями. При этом «Абакан» может сменить в армии саудитов американские ЗРК «Патриот».