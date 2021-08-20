Испытательные полеты Ил-114 приостановлены после крушения Ил-112В

Испытательные полеты опытного образца пассажирского самолета Ил-114 приостановлены. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК).

На воздушном судне используется схожая силовая установка, как и на Ил-112В, который 17 августа потерпел крушение в подмосковной Кубинке.

«Необходимо проанализировать детали и обстоятельства произошедшего с Ил-112В, включая анализ объективных данных с бортового самописца. Поэтому испытательные полеты опытного самолета Ил-114, оборудованного схожей силовой установкой, некоторое время не будут проводиться», - уточнили в ОАК.

В корпорации уточнили, что комиссия по расследованию происшествия с Ил-112В только приступила к работе, поэтому делать какие-либо выводы пока слишком рано.

Ранее в ОАК опровергли информацию о том, что опытному образцу пассажирского самолета Ил-114-300 запретили совершать перелет из аэродрома «Жуковский» в Кубинку, где он должен будет стать одним из экспонатов форума «Армия-2021».