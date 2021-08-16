Reuters: талибы* начали изымать оружие у мирного населения

Боевики движения «Талибан» (организация запрещена в России), захватившие власть в Афганистане накануне, начали изымать оружие у мирных граждан. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя талибов.

«Мы понимаем, что люди хранят оружие для личной безопасности. Теперь они могут чувствовать себя в безопасности. Мы здесь не для того, чтобы причинять вред ни в чем не повинным гражданам», — пояснил представитель движения.

При этом до этого движение сделало заявление о том, что «война окончена».

15 августа радикальное движение «Талибан»* объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Его представители захватили государственное телевидение в Кабуле и в своем обращении призвали граждан к спокойствию. Движение отказалось от идеи переходного правительства, подчеркивая, что они ждут полной передачи власти.

После прихода талибов аэропорт Кабула стал эпицентром развивающегося конфликта в республике. Тысячи граждан просят о помощи и пытаются незаконно покинуть страну. Для наведения порядка военные США открыли огонь в воздух. В результате стрельбы и давки погибло несколько человек.

А аэропорту приостановили все коммерческие рейсы и призывают граждан призывают избегать толп в воздушной гавани.

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