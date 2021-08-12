Минобороны заявило, что России больше нельзя переживать сценарий 1990-х годов

Тяжелая политическая и экономическая ситуация 1990-х годов, с которой столкнулась Россия, не должна когда-либо повториться. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе встречи со студентами Дальневосточного государственного университета путей сообщения, передает РИА «Новости».

Таким образом глава Минобороны ответил на вопрос о том, почему он решил возглавить список «Единой России» на предстоящих в сентябре выборах. Шойгу напомнил, что занимался похожей работой в 90-х, когда «страна находилась в тяжелейшей ситуации – доверие к власти падало, экономика стагнировала».

По его словам, та кампания была очень тяжелой, за два месяца пришлось посетить 59 субъектов России.

Министр обратил внимание на то, что с тех пор страна кардинально изменилась, и выразил благодарность за оказанное ему доверие возглавить партийные списки.

При этом Шойгу подчеркнул, что в сравнении концом прошлого века кратно увеличилась ответственность как за уже сделанное, так и за качественную реализацию предстоящих планов.

Ранее Шойгу заявлял, что в России должна быть профессиональная армия из военнослужащих по контракту.