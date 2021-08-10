NI назвал российский танк Т-90С бронированным убийцей

Автор издания The National Interest Марк Епископос оценил опасность, которую представляет российский танк Т-90С, назвав ее также коммерческой.

Автор утверждает, что модифицированный Т-90С стал одним из самых успешных экспортных оборонных продуктов России и, возможно, остается самым коммерчески успешным экспортным танком своего времени.

Епископос напомнил, что программа создания Т-90 напрямую проистекает из глубокой модернизации основного боевого танка Т-72, основы нынешних бронетанковых сил российской армии.

Указывая на различные модификации Т-90, автор также отмечает постепенное улучшение его характеристик — в Т-90А был заменен двигатель и доработана бортовая электроника, а в Т-90М — самой последней модификации — изменения также затронули орудие и систему управления огнем.

Т-90С является экспортной модификацией, стоит на вооружении Индии, Алжира, Азербайджана, Вьетнама и еще нескольких стран.

Ранее стало известно, что в российскую армию до конца 2021 года поступят 20 танков Т-14 «Армата».