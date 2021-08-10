Сестра Ким Чен Ына отреагировала на «безумные» учения США с Южной Кореей

Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Е Чжон назвала «безумством» военные учения Южной Кореи и США и репетицией ядерной войны. Ее заявление приводит северокорейское Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По ее словам, эти учения являются «самым концентрированным выражением враждебной политики США против КНДР, направленной на то, чтобы задавить наше государство силой, а также самоубийственным действием, угрожающим безопасности нашего народа и делающим опасной ситуацию на Корейском полуострове».

Политик также заверила, что за совместные маневры Соединенных Штатов и Южной Кореи «придется заплатить соответствующую цену».

Она уверена, что эти две страны непременно столкнутся с «еще более серьезной угрозой безопасности», поскольку «игнорируют предупреждения» и проводят опасные и «агрессивные» учения.

«Они являются репетицией войны, тренировкой ядерной войны, (проводимой – «Газета.Ru») для того, чтобы еще более идеально осуществлять планы операции, сутью которой является превентивный удар по нам», — утверждает Ким Е Чжон.

Она также отметила, что ежегодно в марте и августе «из-за военного безумия» США и Южной Кореи «напряженность и опасность столкновения» на Корейском полуострове и окружающей территории «накаляются».