Зеленский уволил начальника Генштаба и командующего объединенных сил

Президент Украины освободил от должностей начальника Генерального штаба вооруженных сил Сергея Корнийчука и командующего объединенных сил Владимира Кравченко, их места заняли Сергей Шаптала и Александр Павлюк соответственно. Об этом сообщается на сайте офиса украинского лидера.

Зеленский отметил, что армии нужно активизировать выполнение задач, обеспечивающих ее модернизацию и подготовку военнослужащих к защите страны в условиях современной войны.

«Сейчас в мире происходит стремительная трансформация сил и средств для ведения войны. Наши военные должны быть готовы к максимально эффективного выполнения задач в любых условиях», — сказал украинский президент.

Он добавил, что основа успешной работы сил обороны заключается в эффективном взаимодействия между командирами и руководителями всех уровней.

Ранее Зеленский ввел нового главу Вооруженных сил страны Валерия Залужного в состав Совета национальной безопасности и обороны Украины.