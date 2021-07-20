Козак: Украина вряд ли в обозримом будущем вступит в ЕС и НАТО

Заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что Украина вряд ли станет членом ЕС и НАТО в обозримом будущем. Об этом сообщает РИА «Новости».

При этом Козак отметил, что вступление в любые альянсы является суверенным правом Украины.

«Независимо от того, выгодно это или невыгодно России. Все, что мы можем сделать в этих условиях – это разъяснить последствия для политических и экономических отношений с нашей страной. С тем, чтобы выбор Киева был осознанным. В этом наша прагматичная позиция», — уточнил он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что стремление Украины в НАТО может усилить напряженность во всей Европе и перечеркнуть перспективы нормализации отношений между Москвой и Киевом.

До этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал, что страна войдет в НАТО раньше, чем в Европейский союз.