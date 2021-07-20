Минобороны Азербайджана заявило, что армянские военные ранили офицера при обстреле

Министерство обороны Азербайджана заявило о ранении младшего офицера в результате обстрела вооруженными силами Армении на нахичеванском направлении азербайджано-армянской границы. Об этом сообщается на сайте азербайджанского ведомства.

«19 июля примерно в 23.40 (22.40 мск) подразделения вооруженных сил Армении с позиций близ села Араздейен Ведийского района из оружия разного калибра подвергли обстрелу позиции Азербайджанской Армии в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате обстрела старший лейтенант Бадалли Рамал Бахлул оглу получил ранение в ногу, его госпитализировали.

«Ответным огнем противник был подавлен», — заявили в минобороны, добавив, что сейчас ситуация на границе стабильная.

Ранее в Армении сообщили о гибели военного на границе с Азербайджаном.

Позднее исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что Азербайджан планирует начать новые военные столкновения в Нагорном Карабахе и на армяно-азербайджанской границе.