Самолет МС-21-310 с российским двигателем сертифицируют в 2023 году

Самолет МС-21-310 с российским двигателем ПД-14 могут сертифицировать в 2023 году, после чего начнутся поставки воздушного судна авиакомпаниям. Об этом в интервью «Российской газете» сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

«7 июля опытный самолет МС-21-310, оснащенный двигателями ПД-14, после покраски перелетел из Ульяновска в Жуковский. Здесь самолет продолжит испытания. Когда они закончатся, начнутся полеты по программе сертификации», — рассказал министр.

Вместе с этим Мантуров добавил, что в версии самолета с иностранными двигателями в стоимостном выражении доля российских комплектующих составляет порядка 50%, в то время как с российским двигателем ПД-14 — 70%.

Глава министерства также сообщил, что государство продолжит программу импортозамещения для версии МС-21.

В феврале текущего года стало известно, что российская сторона обсуждает с Казахстаном поставки самолетов SSJ-100 и МС-21.