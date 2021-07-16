Байден прокомментировал сообщения об отправке войск США в Гаити

Президент Соединенных Штатов Джо Байден по итогам переговоров с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель в Белом доме прокомментировал сообщения об отправке войск США в Гаити, сообщает Associated Press.

«Мы только отправили морских пехотинцев для защиты посольства. Идея о том, чтобы отправить туда войска, не стоит в повестке дня», — заявил Байден.

Ранее официальный представитель Пентагона подполковник Кен Хоффман заявил, что задержанные по подозрению в убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза граждане Колумбии проходили подготовку в армии США.

Жовенель Моиз был смертельно ранен в ночь на 7 июля. В его резиденцию пробрались неизвестные и напали на него и на его супругу Мартин Моиз. Женщину ранили, но она выжила. Сейчас Мартин Моиз находится в стабильном состоянии. Она проходит лечении в клинике в Майами. И. о. премьер-министра страны Клод Жозеф заявил, что президента пытали перед убийством.