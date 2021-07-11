Украинские силовики обстреляли ЛНР пять раз за сутки

Подразделения военных сил Украины за прошедшие сутки пять раз нарушили режим тишины в зоне ответственности Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Украинские военные обстреляли из 120-миллиметровых и 82-миллиметровых минометов, автоматических станковых гранатометов АГС-17, ручных противотанковых гранатометов РПГ-7 и подствольных гранатометов ГП-25 территорию районов Первомайска, сел Санжаровка, Калиновка и Желобок», — говорится в сообщении.

Ранее Киев отказался вести переговоры в рамках контактной группы по Донбассу, пока в них участвует представительница со стороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Майя Пирогова. Она заочно приговорена к 10 годам лишения свободы по ст. 258-3 ч.1 УК Украины (Создание террористической группы или террористической организации), и украинская сторона считает, что журналистку держат в делегации «ради провокаций».

В ДНР и ЛНР обвинили Украину в срыве переговоров.

Украинские власти в апреле 2014 года приступили к военной операции против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявивших о независимости после государственного переворота в Киеве.

В результате вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждают в том числе на встречах контактной группы в Минске. Она с сентября 2014 года приняла три документа, которыми регламентируются шаги по деэскалации конфликта. Тем не менее и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта регулярно происходят перестрелки.