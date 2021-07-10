ВМФ России следит за действиями ракетного катера Греции в Черном море

Ракетный катер «Даниолос» ВМС Греции 10 июля вошел в акваторию Черного моря, за ним наблюдают силы Черноморского флота. Об этом сообщает Национальный центр управления обороной России.

«Силы и средства Черноморского флота приступили к контролю за действиями ракетного катера «Даниолос» ВМС Греции, зашедшего 10 июля 2021 г. в акваторию Черного моря», — отмечается в сообщении.

Ранее военно-морские силы (ВМС) Великобритании сообщили, что российская подлодка следила за их авианосцем Queen Elizabeth, когда судно проходило в Средиземное море.

Инцидент случился 27 июня, спустя четыре дня после того, как британский эсминец Defender, который входит в состав международной авианосной ударной группы (АУГ) во главе с Queen Elizabeth, зашел в территориальные воды России вблизи Крыма. В этот день противолодочные морские вертолеты Merlin из состава авианосца сбросили в воду гидроакустические буи, предполагая, что за боевым кораблем Британии ведет наблюдение российская подлодка, говорится в материале.

Один из вертолетов для сброса устройств по ретрансляции гидроакустических сигналов был поднят в воздух непосредственно с Queen Elizabeth, а другой — со вспомогательного судна обеспечения Fort Victoria.