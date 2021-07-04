Военная база США в Сирии подверглась ракетному обстрелу

Военная база США, находящаяся в районе нефтяного месторождения Эль-Омар в северо-восточной сирийской провинции Дейр-эз-Зор, подверглась ракетному обстрелу. Об этом сообщает телеканал RT Arabic со ссылкой на директора медиацентра арабо-курдских «Сирийских демократических сил» (SDF) Фархада Шами.

Он рассказал, что два реактивных снаряда неизвестного происхождения упали на западную сторону месторождения Эль-Омар, которое охраняют «Сирийские демократические силы» (СДС).

По словам Шами, удар был нанесен с территории, где располагаются позиции проиранских группировок.

Он отметил, что никто из членов СДС не погиб.

Информации о жертвах среди американских военнослужащих и разрушениях информации пока не поступало.

Сирийские гражданские активисты также заявили, что взрывы были слышны на нефтяном месторождении Эль-Омар, где также находится крупнейшая база международной коалиции, в результате взрыва снарядов, запуск которых был осуществлен из пригорода населенного пункта Эль-Маядин к западу от реки Евфрат.

На прошлой неделе стало известно, что район дислокации американских вооруженных сил около нефтяного месторождения «Омар» в сирийской провинции Дейр эз-Зор был обстрелян.

ВВС США в ночь на понедельник, 28 июня, нанесли авиаудары по двум целям в Сирии, и одной — на территории Ирака. Как сообщил Пентагон, данные объекты использовали несколько поддерживаемых Ираном группировок боевиков, в том числе ополчение «Катаиб Хезболла» и «Катаиб Сайид аш-Шухада» (организации запрещены в России).