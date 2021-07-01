Экс-главком ВМФ предложил оградить Крым минами

Для предотвращения провокаций НАТО, связанных с вторжением в территориальные воды России, акваторию Крыма можно окружить сигнальными минами. Такое предложение «Газете.Ru» высказал экс-главком ВМФ, адмирал Владимир Комоедов.

«Вдоль территориальных вод нужно поставить минное заграждение — не боевые мины, а сигнальные. Чтобы нарушители сразу понимали, что вторглись в наши территориальные воды», — сказал Комоедов.

Ранее в НАТО отказались уходить из Черного моря после инцидента с британским эсминцем. Кроме того, спецпредставитель генсека альянса по странам Южного Кавказа и Центральной Азии обвинил Россию в якобы «продолжении дестабилизации региона».

23 июня Британский эсминец Defender пересек государственную границу России и вошел в территориальное море в районе мыса Фиолент в Крыму. После предупредительной стрельбы с пограничного сторожевого судна, а также бомбометания по курсу движения с российского Су-24М, он покинул границы территориального моря России.