Лидер АДГ в Бундестаге предостерег Германию от гонки вооружений с Россией

Лидер оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» в Бундестаге Тино Крупалла заявил, что у Германии нет необходимости увеличивать расходы на новые вооружения, сообщает РИА «Новости».

«Да вы должны посмотреть на военные расходы ФРГ в целом. Они на 10 миллиардов меньше российских», — рассказал Крупалла.

Он считает, что Германии необходимо проводить обратные процессы.

«И я не вижу необходимости для Германии увеличивать расходы на вооружения, наоборот — мы не должны начинать новую гонку вооружений, а должны говорить о том, как мы можем разоружиться», — заявил Крупалла.

Ранее депутат германского Бундестага от фракции «Левые» Севим Дагделен раскритиковала проект бюджета, в котором предусмотрено увеличение расходов на оборону.

По мнению политика, отношения между Германией и Россией практически прекратились, однако вместо дипломатического урегулирования спорных вопросов Бундестаг наращивает военный бюджет до $85 млрд, что превосходит расходы на оборону России.