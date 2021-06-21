Набор в кадетские военные училища пройдет дистанционно из-за коронавируса

Набор в суворовские, нахимовские и президентские кадетские училища Минобороны России в текущем году пройдет дистанционно из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщили в военном ведомстве, передает ТАСС.

По данным пресс-службы, будущие воспитанники довузовских образовательных организаций Минобороны пройдут вступительные испытания с 1 по 15 июля.

Кроме того, в связи со сложной эпидемиологической ситуацией и просьбами родителей были продлены сроки предоставления документов до 10 июня.

«Вступительные испытания по русскому и иностранному языкам, математике, а также определение психологической готовности к обучению пройдут в училищах в форме собеседования по видеосвязи», — сказала в Минобороны.

Отмечается, что оценка по физической подготовке будет выставлена на основании полученной школьником в предыдущей учебной организации.

В Минобороны сообщили, что в общей сложности в 2021 году допущено к сдаче вступительных испытаний около 8 тыс. кандидатов.

Ранее сообщалось, что в регионах приемы в военные вузы будут осуществлять выездные комиссии.